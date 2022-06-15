İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 60 takım, 1. eleme turunu geçen 30, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekiple beraber çekilişe katıldı.

Çekiliş sonucu İttifak Holding Konyaspor'un rakibi, BATE Borisov (Belarus), Medipol Başakşehir'in rakibi ise Maccabi Netanya (İsrail) oldu.

İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. İttifak Holding Konyaspor ilk maçını deplasmanda, Medipol Başakşehir ise sahasında oynayacak.

Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 8 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.



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