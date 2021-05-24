YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İTÜ Çekirdek InsurTech programı devam ediyor

İTÜ Çekirdek InsurTech programı devam ediyor

24.05.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş: - "Programa kabul edilen girişimcilerin İTÜ Çekirdek ekosisteminde büyüyeceğine ve sektörün öncü aktörleri arasında olacaklarına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Sigorta sektörünün önde gelen kurumlarının iş birliği ile geçen yıl hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı 2021'de de sürüyor.

İTÜ ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde, sigorta sektörünün önde gelen şirketleri Agito, Aksigorta, AvivaSA, Axa Sigorta, Eureko Sigorta, HDI Sigorta ve Türkiye Sigorta iş birliği ile hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'na başvurular devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şunları kaydetti:

"Sigorta sektörünün önde gelen şirketleriyle birlikte yürüttüğümüz İTÜ Çekirdek InsurTech Programı, bu alanda Türkiye'nin özgün, teknolojik değeri yüksek ve küresel ölçekte ses getirecek değerli girişimcilerine ev sahipliği yapıyor. İTÜ Çekirdek'in önemli dikey programlarından olan InsurTech Programı, sigorta sektöründe dijital dönüşümle ortaya çıkan yeni girişimcileriyle öncü olmaya devam edecek. Programa kabul edilen girişimcilerin İTÜ Çekirdek ekosisteminde büyüyeceğine ve sektörün öncü aktörleri arasında olacaklarına inanıyorum."

- Başvurular tüm Türkiye'den yapılabiliyor

Verilen bilgiye göre, sigorta teknolojileri alanında çalışmalarını yürüten girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına hayata geçirilen programa tüm Türkiye'den başvuru yapılabiliyor.

InsurTech Programı'na katılan girişimciler eğitim, mentorluk, demo day, sektörel buluşma gibi sunulan pek çok desteğin yanı sıra Big Bang Start-up Challenge'da geçen yıl 54 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırım kaynağından da yararlanmıştı.

Bu yıl programa katılan girişimciler de İTÜ ARI Teknokent ekosistemi desteklerinden ve kaynaklarından pay alabilecek.

InsurTech programı kapsamında destek alan ve başarılı olan girişimlerden bazıları Lumnion, Syntonym, Missafir, Adlema, Archmir, Eyecheckup, Bugbounter olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O iddialara bu pozla yanıt verdi! O iddialara bu pozla yanıt verdi!
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
ING Basketbol Süper Ligi play-offING Basketbol Süper Ligi play-off

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:32
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.