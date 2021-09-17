İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kış Okulları kayıtları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kış Okulları, yeni dönemde de başta sanat, teknoloji ve spor olmak üzere pek çok alanda eğitimler verecek.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Kış Okulları; kodlama ve robotikten müziğe, spordan görsel sanatlar eğitimine kadar çok yönlü ve güçlü bir müfredatla açılıyor. Akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kültürel eğitimlerine katkıda bulunmak, onları ilgi alanlarına göre yönlendirerek yeteneklerini geliştirmek, sporu, sanatı, gelişen teknolojiyi ve kültürü doğru anlatabilmek için yapılandırılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kış Okulları, 9 Ekim 2021’de başlıyor.

- Spordan müziğe, kodlama ve robotikten görsel sanatlara

Kış Okulları’nda spor, müzik, drama, kodlama-robotik, satranç, görsel sanatlar branşları ve mıknatıs okulu adı altında açılacak kurs programları, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin alanında yetkin eğitim kadrosu tarafından verilecek.

Yaş gruplarına göre programlanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kış Okulları kurslarına +5 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile bu yaş aralığındaki kurum dışı tüm öğrenciler katılabiliyor. Kış Okulu branşları, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinin sunduğu fiziksel imkanlara göre belirleniyor.

