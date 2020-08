İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin hedefi Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu markası olmak

Doğa Koleji ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) birlikteliğinin eğitime yapacağı katkıların anlatıldığı toplantıda konuşan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren; "Bundan sonra İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ailesi olarak tamamen eğitime odaklı, Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu markası olacağı ve önümüzdeki on yılları konuşabileceğimiz yeni teknoloji, yeni Ar-Ge metotlarıyla eğitimde yeni dönüşümlerle beraber ülkemizi yükseltecek hedefler içerisinde olma çalışması içerisinde olacağız" dedi.

Doğa Koleji Kampüsü’nde düzenlenen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan TÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kayseri Kurucu Temsilcisi Dr. Halil Gürsoy, birlikteliğin hayırlar getirmesini diledi. Güzel bir birlikteliğe şahit olduklarını kaydeden Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise konuşmasında; "Burada güzel bir birlikteliğe şahit oluyoruz. İTÜ Türkiye’nin en eski üniversitelerinden biri. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman karşılıksız olmaz. Bizim ülkemizde de eğitime iyi bir yatırım var. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi yetiştirmek için bir yarış da var. Öğrencilerin arasında yarış var, okulların da arasında yarış var. Her veli daha iyi bir okulda nasıl okutabiliriz, çocuğumuzu daha donanımlı nasıl yapabiliriz diye bir yarış içerisindeler. Rabbim emekleri zayi etmesin. Bizim donanımlı, bilgili, birikimli insanlara ihtiyacımız var. Buralar da ilim ve irfan yuvası. Buraların güzel çocuklar yetiştirmesine Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren de Kayseri’nin önemli bir şehir olduğunu, burada sağlanacak başarının Türkiye’ye rol model olacağını ifade ederek; "Ocak ayında rektörümüzün liderliğinde Doğa Koleji’yle bütünleşmeye başladığı dönemde biliyorsunuz Doğa Koleji birçok sıkıntılardan geçen bir kurumdu. Ama çok hızlı bir şekilde özellikle Doğa Koleji’nin mevcut altyapısı, eğitim modelleri, kuvvetli insan kaynakları gücüyle beraber İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kadroları ve vizyonuyla beraber hızlı bir şekilde bütünleşerek daha iyi seviyelere getirmek için var gücümüzle uğraştık ve bu sıkıntıların altından hep beraber kalktık. Bundan sonra İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ailesi olarak tamamen eğitime odaklı, Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu markası olacağı ve önümüzdeki on yılları konuşabileceğimiz yeni teknoloji, yeni Ar-Ge metotlarıyla eğitimde yeni dönüşümlerle beraber ülkemizi yükseltecek hedefler içerisinde olma çalışması içerisinde olacağız. Gerçekten çok heyecanlıyız, Kayseri’de olmaktan da çok mutluyuz. Çünkü Kayseri Türkiye’nin çok önemli vilayetlerinden biri. Buradaki yapacağımız başarı, üstün hizmet bütün Türkiye’de rol model olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da konuşmasında Doğa Koleji’nin sıkıntıları İTÜ ile atlattığını, iki eğitim kurumunun da Türkiye’nin önde gelen kurumlarından olduğunu söyleyedi. Karaca; "Nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu çıkartmasını Sivas’ta, Erzurum’da yaptıysa biz de ETA Vakfı olarak Doğa Kolejleri açısından Anadolu çıkartmasını Kayseri’den başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Burada olmaktan onur duyuyoruz. Bu şehrimiz güzide bir şehir, mezunlarıyla iki tane cumhurbaşkanı üstlenmiş. Doğa Koleji’nin eskiden çok daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum İTÜ ile beraber. İTÜ bir dünya markası, modern anlamda Türkiye’nin en eski yüksek öğretim kurumu. Ülkenin modernleşme tarihine bakın, İTÜ’lülerin mutlaka her taşın altında bir imzası vardır. Doğa Koleji’nin de öyle. Doğa Koleji’nin tarihinde dokunmadığı alan yoktur eğitimde. Talihsiz bir süreç yaşandı bile beraber o süreç bitti diye bakıyoruz. Pandemi oldu, ona da hazırlıklıyız. A, B, C planlarımız var. Bu konuda da hazırız. Çocuklarımız, bu ülkenin geleceği. En önemli varlıklarımız, çocuklarımız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara çiçek ve hediyeler takdim edildi.