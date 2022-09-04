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İTÜ öğrencilerinin geliştirdiği hyperloop aracı "Nasip" TEKNOFEST'te

04.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve İTÜ HyperBee Takım Kaptanı Muhammed Emin Varol: - "En iyi teknoloji gösterim ödülü' ve yaptığımızı gerçek hayata uyarlama çalışmasıyla 'En iyi senaryo ödülü' almaya hak kazandık. Manyetik levitasyon ve lineer etkiyi başarıyla yapabilen tek takım olduk"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri hyperloop (üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracı) teknolojisi kapsamında ürettikleri "Nasip" ile manyetik levitasyon (bir nesnenin manyetik alanlar dışında desteksiz olarak havada kaldığı yöntem) ve lineer etkiyi (cihazı ileri taşıyan teknoloji) yapabilen tek takım oldu.

Hyperloop teknolojisinde trenlerin havasız tünelin içinde, mıknatıslarla askılama yaparak, lineer elektrikli motor kullanılarak raylara ve yere hiç değmeden hareket etmesi amaçlanıyor. Böylece hava direnci ve sürtünme kuvveti olmadığı için aracın uçakların iki katı hızına ulaşması hedefleniyor.

Türkiye'de TEKNOFEST ve TÜBİTAK iş birliğinde ilk defa bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması düzenlendi.

"İTÜ HyperBee" takımının geliştirdiği "Nasip" isimli araç, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve İTÜ HyperBee Takım Kaptanı Muhammed Emin Varol, AA muhabirine, hyperloop teknolojisi üzerinde 7 aydır çalıştıklarını söyledi.

Aracı havada tutup aynı zamanda elektrik motoruyla ilerlemesini sağlayabilen tek takım olarak yarışmada öne çıktığını anlatan Varol, "Bu, hedeflenen ana ürünün yüzde 50'si diyebiliriz. Bizim ürettiğimiz bir prototip. Ana sistem, yolcu ve yük taşıma üzerine. Bizim sistemimiz şu an sadece lokomotif." dedi.

AR-GE çalışmalarının sürdüğünü, başarı oranlarının yüzde 80 düzeyine geldiğini ve küçük sorunlar dışında tüm alt sistemlerin başarıyla yerine getirildiğini vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

"Çağımızda hız çok önemli. Bu teknoloji, Ankara'dan İstanbul'a 29 dakika gibi ulaşım süresi sağlıyor bize. Şu an uçakla sadece bir saatte, araç ve trenle 4,5-5 saatte varılabiliyor. Bu, dünyada henüz uygulanan bir teknoloji değil ama testleri devam ediyor. Yaklaşık 7 aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun 5 ayı literatür taramasıyla geçti. Çünkü çok özel bir alan. Son iki ayda da aracımızı geliştirdik. 'En iyi teknoloji gösterim ödülü' ve yaptığımızı gerçek hayata uyarlama çalışmasıyla 'En iyi senaryo ödülü' almaya hak kazandık. Manyetik levitasyon ve lineer etkiyi başarıyla yapabilen tek takım olduk."

Varol, farklı bölümlerden 23 mühendis adayından oluşan takımın hedefinin, hyperloop teknolojisini Türkiye'ye getirmek olduğunu kaydetti.

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