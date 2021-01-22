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  4. Ivana Sert'in sevgilisine aşkını gösterme şekli şoke etti! Ayağıyla yaptığı şaşkına çevirdi

Ivana Sert'in sevgilisine aşkını gösterme şekli şoke etti! Ayağıyla yaptığı şaşkına çevirdi

22.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Moda ikonu Ivana Sert, uzun süredir birlikte olduğu Sezer Dermenci'ye aşkını ilan etmek için ayağının altına sevgilisinin adını yazdı. Ivana Sert'in aşk ilanı bazı takipçilerinin midesini bulandırırken bazılarını da güldürdü.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapmaya başlayan Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken seçtiği yöntemle şaşkına çevirdi.

AŞKINI AYAĞINA YAZDI

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Ivana Sert, aşkını ilan etmek için ayağının altına "Sezer" yazdı. Bununla da yetinmeyen Sert, baş parmağına kalp çizdi. Ivana Sert, ilginç ilanı aşk yöntemini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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YENİ YILA BİRLİKTE GİRMİŞLERDİ

Bir çocuk annesi Ivana Sert, uzun süredir otel sahibi Sezer Dermenci ile aşk yaşıyor.Yeni yıla oğlu ve sevgilisiyle giren Ivana Sert, çektirdiği aile fotoğrafını "Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk dolu bir yıl diliyorum" notuyla paylaşmıştı.

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