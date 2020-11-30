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İvrindi Belediyesi halı saha çalışmalarına hız verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

İvrindi Belediyesi mahallelere sosyal tesis-halı saha kazandırmaya devam ediyorİvrindi Belediyesi daha önce başlattığı halı saha çalışmalarını Küçükyenice, Okçular, Yağlılar, Çarkacı mahallesinde tamamlayarak hizmete açtı.

İvrindi Belediyesi mahallelere sosyal tesis-halı saha kazandırmaya devam ediyor
İvrindi Belediyesi daha önce başlattığı halı saha çalışmalarını Küçükyenice, Okçular, Yağlılar, Çarkacı mahallesinde tamamlayarak hizmete açtı. Geçen hafta temeline başladığı Karaçepiş mahallesinde çalışmalar sürerken, bu hafta itibari ile Yürekli mahallesine halı saha kazandırmak için çalışmalara hız verildi.
Sosyal tesisleri ilçe geneline yayıyoruz
Yürütülen çalışmalardan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “Mahallelerimize her türlü hizmet ulaştırıyoruz. Kilitli parke taşından çocuk oyun gruplarına, arazi yolları genişletmeden aşevi inşaatına, genç odası yapımından halı saha inşaatına kadar her türlü hizmeti halkımıza sağlıyoruz. Aşevi, genç odası ve halı saha inşaatlarımız artarak devam edecek. İlçemiz gelişerek sosyal binaların ve hizmet noktaların çok olduğu ilçelerin başını çekecek. Halkımız bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor. Her şey İvrindi için” dedi

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