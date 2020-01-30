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İvrindi’ de dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kaymakam Fatma Turhan Keser’in başkanlığında BENGİ Projesi I.

İvrindi’ de dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kaymakam Fatma Turhan Keser’in başkanlığında BENGİ Projesi I. Dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İmam Hatip Ortaokulunda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve okul müdürleri katıldı.
Vali Ersin Yazıcı’nın öncülüğünde, il genelinde uygulamaya konulan BENGİ Projesi kapsamında, okullarda yapılan çalışmaların aktarıldığı toplantı ilgi gördü. Okul müdürleri, ilçe de gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılan etkinlikleri anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel’in açılış konuşmasını yaptığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Müdür Yücel, “Eğitim öğretim faaliyetlerinin nitelik ve niceliklerini arttırmak adına tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Valimiz Ersin Yazıcı’ın ve Kaymakamımızın eğitime olan ilgi ve desteklerini, ilçemizde eğitim adına pozitif kazanımlara dönüştürmek için koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Okul müdürlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İvrindi’ de dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

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