İvrindi lavantanın merkezi olacak

Balıkesir’in İvrindi ilçesi Ayaklı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, lavanta bahçesi kurup ticaret atağı başlattı.

Yaklaşık 11 bin m2 arazi üzerine kurulan ve 4 bin m2 ekili arazi üzerinde bulunan Lavanta bahçeleri mahallenin ve ilçenin çehresini değiştirmek, üreticiye örnek teşkil etmek ve de ticarette öncü kimliğine bürünmek açısından büyük takdir topluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’ Lavanta bahçesini gezip, üretim aşamasını yerinde inceledi.

Üreticinin toprakla buluşturduğu güzel projede konuşan Daire Başkanı Akça “ Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak her kesime hitap ederek, üretimi teşviklendirerek ve bununla birlikte projeleri toprakla buluşturup kazanca dönüştürmek bizim en büyük temennimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürecek“ dedi

Üreticilerinin projelerini yerinde inceleyip, üretimden her aşamasına kadar geldiği nokta konusunda bilgi alan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İlçe olarak kırsal nüfusa sahip il genelinde en kalabalık ilçelerin başlarında geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olmadan önce hitap edilen kısım ile, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Hitap edeceğimiz, hizmet götürmemiz, gereken yerler 70 kat arttı. Ama bunlar bizim kesinlikle bahanemiz değil olamaz da. Merkezden kırsala mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp hizmet götürmek bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Kazandıran projeler çiftçinin yüzünü güldürüyor

Kalkınmak, kazanmak ve teşvik amaçlı her girişimin destekçileri olacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Arpa, buğday, gibi klasik tarım ürünlerinin dışında lavanta gibi oldukça önemli bir seviyede gelir sağlayan bir değerin üretiminin ilçe sınırlarımız içerisinde gerçekleştiriliyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimizin bu alandaki başarısını yakından takip ediyorum. Hemşehrilerimiz lavantayı sadece üretmekle kalmıyor, sabun, yağ, kolonya ve kozmetik ürünler başta olmak üzere bir çok farklı alanda değerlendirip kazanç elde ediyorlar. Hayatımızda sağlık ve kozmetik anlamında önemli yer edinen lavanta ve bunun gibi güzel projelerin hayat bulması, devamlılığın sağlanması için desteğimiz her zaman sürecek” dedi.