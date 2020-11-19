YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. İvrindi’de bir mahallede karantina kararı alındı

İvrindi’de bir mahallede karantina kararı alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Yürekli kırsal mahallesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi’nin Yürekli kırsal Mahallesi’nde çok sayıda temaslı kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, İvrindi’nin Yürekli kırsal kırsal mahallesinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19.11.2020 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren karantina altına alındı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Yürekli kırsal mahallesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi’nin Yürekli kırsal Mahallesi’nde çok sayıda temaslı kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, İvrindi’nin Yürekli kırsal kırsal mahallesinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19.11.2020 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren karantina altına alındı. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Yürekli mahallesi sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:59
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Nilay Eczanesi
Merkez
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.