İvrindi’de bir mahallede karantina kararı alındı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Yürekli kırsal mahallesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi’nin Yürekli kırsal Mahallesi’nde çok sayıda temaslı kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, İvrindi’nin Yürekli kırsal kırsal mahallesinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19.11.2020 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren karantina altına alındı. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Yürekli mahallesi sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.



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