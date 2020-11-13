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İvrindi’de iki mahallede kısmî karantina kararı alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.11.2020 22:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 hanede karantina uygulaması başlatıldı.İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi’nin Gökçeyazı Mahallesi’nde 5 hanede yaşayan ve İvrindi’nin Büyükyenice kırsal mahallesinde de 9 hanede yaşayan kişilerde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.İvrindi’nin Gökçeyazı ve Büyükyenice kırsal mahallelerinde yaşayan 14 hanede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 13 Kasım Cuma günü saat 20’den itibaren ikinci bir emre kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 hanede karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi’nin Gökçeyazı Mahallesi’nde 5 hanede yaşayan ve İvrindi’nin Büyükyenice kırsal mahallesinde de 9 hanede yaşayan kişilerde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
İvrindi’nin Gökçeyazı ve Büyükyenice kırsal mahallelerinde yaşayan 14 hanede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 13 Kasım Cuma günü saat 20’den itibaren ikinci bir emre kadar geçerli olacağı kaydedildi. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Gökçeyazı ve Büyükyenice mahallesi sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

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