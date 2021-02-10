İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Paçacı ve Usta, Samsun'da konuştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Erhan Usta, Samsun'da açıklamalarda bulundu.

Paçacı, Erhan Usta ile kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de siyasi gerginliğin arttığını öne sürdü.

Siyasetçilerin topluma örnek olması gerektiğini belirten Paçacı, "Ama Cumhur İttifakı partilerinden çok uygun olmayan ifadelerle karşılaşıyoruz. Nefret dili terk edilmelidir." dedi.

Paçacı, "Nefret dili kullanmadan birlik ve beraberliği temsil etmeye çalışıyoruz. Kavgadan sonuç almak mümkün değildir. Özellikle siyasette kutuplaşma, sertleşmeden vatandaş bıktı, usandı." diye konuştu.

Erhan Usta ise HES kodu ve azaltılmış masa sayısı ile lokanta ve kafelerin açılması gerektiğini belirterek, "Devlet araya girerek bankalar ve esnaf arasında köprü olsun. Yeni bir yapılandırma yapılsın. Faiz oranlarının bir kısmından bankalar feragat etsin, kalan kısmını da Hazine ödesin. Bir yıl da ötelensin çünkü 2021 Haziran ayında zorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 20'ye gelecek. Bankalar da risk altına giriyor." dedi.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy da katıldı.

