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  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya’da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya’da

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa ve Alanya’da temaslarda bulundu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa’ya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa ve Alanya’da temaslarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa’ya geldi. Parti binasında partililerle sohbet eden Akşener, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Muhtarlar Derneği’ne uğrayarak muhtarların sorunlarını dinleyen Akşener, kendisine iletilen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacaklarını söyledi. Yaklaşık 1 saat ilçede kalan Akşener, Alanya’daki programa katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Alanya’da esnafla buluştu
Akşener, Alanya programına partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek başladı. Akşener daha sonra ise Alanya’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Mola Kavşağında bulunan Taksi durağını ziyaret edip, taksici esnafıyla sohbet etti. Akşener ardından Atatürk caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.
Akşener, ziyaretlerin ardından üçüncü durağı olan Manavgat’a gitmek üzere Alanya’dan ayrıldı.

Manavgat’ta vatandaşlarla sohbet etti
Manavgat’ta ilk olarak parti binasına gelen Akşener, partililer tarafından karşılandı.
Parti binasında basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, 31 Mart seçimleri sonrası Antalya ve ilçelerine teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlçe teşkilatı ziyaretinden sonra Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, İl Başkanı Yavuz Temizer, İlçe Başkanı Hatice Avcı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve CHP ilçe başkanı Aliye Coşar’la birlikte İbrahim Sözen Caddesinde esnafları ziyaret etti. Esnaflardan sorunlar hakkında bilgi alan Akşener, bu sorunları parti grup toplantısında ve TBMM’nde gündeme taşıyacağını söyledi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kültür Merkezi önünde verilen yemeğe katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve yemek yiyen Akşener, Serik ilçesine hareket etti.

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