İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin'in konserini izledi.
Akşener, sanatçının Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine oğlu Fatih Akşener ve gelini Işıl Akşener ile katıldı.
Kulise giden Akşener'i, Erol Evgin karşıladı. Burada bir süre sanatçı ile sohbet eden Akşener, konser salonuna geçti.
İYİ Parti Lideri, salonda vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Daha sonra sahne alan Erol Evgin, etkinliğe katılanlar için en güzel şarkılarını seslendirdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz