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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyaretinde bulundu

11.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyaretinde bulundu

ERZİNCAN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'ın Mercan, Çayırlı ve Tercan ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, il merkezinde esnafla görüştükten sonra Mercan ilçesine geçti. Burada yol güzergahında kendisini bekleyenleri selamlayan Akşener, kısa süre vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Çayırlı ilçesine giden Akşener, ilçe merkezinde ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi.

Akşener, ilçedeki Çayırlı Hacı Bektaş-ı Veli Birlik Cemevi'ni de ziyaret edip, geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere satılan elbiselerden satın aldı.

Tercan ilçesinde de esnaf ziyaretleri yapan Akşener'e, bir çay ocağına girdiği sırada bir kişi hükümeti eleştirerek "açız" dedi. Bu sırada bir şehit yakını bu kişiye tepki göstererek "Allah'tan korkun, nereniz aç" karşılığını verdi.

Taraflar arasında yaşanan tartışmayı yatıştırmak için bu kişilere "Sakin olun" uyarısında bulunan Akşener, çay ocağından ayrıldı.

Söz konusu kişiler arasında bir süre daha devam eden tartışma ise polisler ve çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Akşener, kentteki ziyaretlerini tamamladıktan sonra kara yoluyla Erzurum'a gitti.

Aşkale ilçesinde ellerinde meşaleler olan partililerce davul ve zurna eşliğinde karşılanan Akşener, kent merkezine hareket etti.

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