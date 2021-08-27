İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ordu'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'da ziyaretlerde bulundu.

Altınordu ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra Fatsa ilçesinde fındık üreticileriyle ve esnafla görüştü.

Akşener, Fatsa meydanında yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den bu yana esnafı gezdiğini söyledi.

Bu gezilerinde iktidar partisi veya başka bir partiyi kötülemediğini dile getiren Akşener, "Kendi partimizi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, seçim zamanı tüm partiler gibi biz de propagandamızı yapacağız, oy isteyeceğiz, icra edebilen sizin oylarınıza talip olacak, siz onlara teveccüh göstereceksiniz. Elbette duam bizi tercih etmeniz, bize teveccüh göstermenizdir ama o dükkanların içinde asla bu noktalara girmiyorum." diye konuştu.

Akşener, ziyaretlerinde esnafın derdini dinlendiğini belirterek, "Nasıl müşteri velinimeti esnafın, seçmen de velinimet olmalıdır. Bunu hep birlikte unutturdu, hatırlatacağız ağalara." ifadesini kullandı.

Fındık üreticilerine ziyaretinde sorununun nasıl çözüleceğini sorduğunu dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"35 lira fındığa verilmeliydi, niçin 24,50 liradan satılıyor? 26 lira tüm masrafı, 27 lira verildi ve 24,50 liradan satılıyor diye fındık üreticisinin kendisi söylüyor. 'Niçin'ini sordum? Onlar sonra da ağalar gelsin, burada hesap versinler, çıksınlar karşınıza, yanlış yaptılarsa özür dilesinler, eğer uygunsa affedin, istemiyorsanız da affetmeyin ama Allah aşkına komşularınızla ters düşmeyin, kapı komşularınızla şuculuk, buculuk üzerinden ters düşmeyin, buradan siz çırak çıkıyorsunuz, seçmen çırak çıkıyor."

Ünye ilçesinde Hükümet Caddesi'ndeki esnaf ziyareti sonrası vatandaşlara hitap eden Akşener, vatandaşlara, kendisinin yaptığı gibi diğer siyasetçilere de Ünye'yi ziyaret ettirmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi yapmak istediğim şu, el ele vereceğiz ve seçmeni, sizi, asli unsuru velinimet haline getireceğiz, başlangıcımız bu. Ama arkadaş, abiler çok kızıyor bu gezmelere, şimdi bir tanesi diyor ki 'Otur oturduğun yerde, torun torba sahibi kadınsın, ne işin var adam arasında, otur evinde torun bak.' Bakmıyorum kardeşim, 6 yaşında bir erkek torunum var, abilerin bağırmasını gördüğünde 'Korktum değiştirin' diyor. Onun için bu ülkeyi birlikte düzelteceğiz, birinci yolu siyasetçiyi karşınızda hazır ola getireceksiniz ve seçmeni velinimet edeceksiniz."

