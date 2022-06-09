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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sakarya'da konuştu:

09.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(İYİ Partili Oral'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri) Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine ilişkin, "Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." dedi.

Akşener, Kocaali ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlara hitap eden Akşener, dinlemeyenlere vatandaşın derdini anlatmayı, seslerini duyurmayı başardıklarını söyledi. Akşener, üreticinin, çiftçinin, köylünün derdini kendilerinden dinlediklerini, çözümleriyle kamuoyunun gündemine getirdiklerini ifade etti.

Bir vatandaşın, "Suriyeliler ne olacak?" sorusuna Akşener, "Gidecekler." cevabını verdi.

Seçmenin, siyasiler için velinimet olması gerektiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Sizinle bir üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral, Youtube kanalında konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.

Bizim gibi ailelerin her birinin evinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali merttir, cesurdur. Ali zor zamanımızda 'Medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hazreti Ali'yi sevenlerin, inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum."

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