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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

22.07.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen Akşener, Terme'de vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den beri esnaf esnaf, dükkan dükkan, il il, ilçe ilçe gezdiğini söyledi.

O dükkanlarda bugüne kadar hiçbir siyasi partiyi yermediğini, kendi partisini övmediğini ve propaganda yapmadığını belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Amacım, o dükkanların içinde var olan dertleri, daha iyi hale getirilmesi gereken talepleri öğrenip, kamuoyuna mal edip çözüm önerilerini sunmaktı. O dükkanların içerisinde sanayicinin ürettiği mamulleri satan ama siftah yapmamış esnaf gördüm. O dükkanların içinde besici olarak gebe ineğini ağlayarak kesime gönderen insanlar gördüm. O dükkanların içinde 92 puan alıp atanamamış, mülakatta elenmiş, 58 puanlık arkadaşının atandığını görmüş, oğlunun, kızının adına ağlayan, bağırarak ağlayan anneler gördüm."

Siyasette asıl unsurun vatandaş olduğunu vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımıza göre iktidar hizmet eder, muhalefet ise halkın avukatlığını yapar. Biz sizden öğreniriz, getiririz. Çözüm önerilerimizi sunarız. İktidar, bunu yapar. Yaparsa ona yazar. Yapmazsa biz peşinden gideriz. Ondan sonra sizin o iktidarı değiştirme şansınız var. O dükkanların içinde müşteri velinimettir ama çok uzun zamandır siz aziz milletim, siz seçmenler, biz vekiliz, siz asılsınız, asıl olmaktan çıktınız. Velinimet olmaktan çıktınız. 'Şuculuk, buculuk' üzerinden kavga eder hale geldik. Siyasetçi denilen erbabı çok kolay oy alıp çok kolay siyaset yapar oldu ama siz çırak çıktınız. Şimdi ben buradayım, karşınızdayım. Ben dahil herkesi buraya getirin. Dertlerinize çözüm ürettirin. Bizleri çözümler üzerinden yarıştırın, rekabet ettirin. Hangimizin çözümü daha iyiyse de onu destekleyin."

Akşener, Terme ilçesinin ardından 19 Mayıs ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada bir esnafın "İstanbul Sözleşmesi'ndeki ısrarınız nedir?" sorusuna Akşener, "Ben endişelerini biliyorum ama en azından bir caydırıcılığı var. Derin meselelere girersek, seninle özel konuşmamız lazım." diye yanıt verdi.

Atakum'da da esnaf ve vatandaşlarla görüşen Akşener, daha sonra kentten ayrıldı.

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