İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel afeti yaşanan Ayancık’ı ziyaret etti

SİNOP (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki temasları kapsamında sel felaketinde çok sayıda evin yıkıldığı Babaçay köyüne giden Akşener, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, talepleri dinledi.

Köydeki programının ardından sel sularının büyük çapta hasara neden olduğu Ayancık Küçük Sanayi Sitesi’nde inceleme yapan Akşener, kooperatif başkanı Ramazan Yıldız’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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