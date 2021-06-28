İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin." dedi.

Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaretinin ardından belediye hizmet binası önünde bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Kanal İstanbul'un ihalesi için muhalefetin söylemlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma töreninde tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine, Akşener, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Akşener, "Ben kendi partim adına tekrar söyleyeyim. Yerli ve yabancı tüm şirketlere sesleniyorum; bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin." diye konuştu.

- Marmaris'teki orman yangını

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını da değerlendiren Akşener, bir arkadaşından duyduğu "akıllı yangın" sözünün hoşuna giden bir ifade olduğunu söyledi.

Tatil bölgelerinde çıkan yangınları da "akıllı yangın" diye niteleyen Akşener, "Bu akıllı yangınlar tatil yerlerinde çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar. Biz bunların peşinde olacağız. Bir şehidimiz var. Allah mekanını cennet etsin kardeşimizin." şeklinde konuştu.

Akşener, daha sonra İsmet İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.​​​​​​​

- Marmaris'teki esnaf ziyareti programı

Beraberindeki partililerle Marmaris ilçesine geçen Akşener, Yeni Yol Caddesi'nde ziyaret ettiği bazı esnafla sohbet etti.

Burada kendisini bekleyen partililere de hitap eden Akşener, Türkiye'de geçim sıkıntısı yaşandığını ve bu konuda çok sayıda şikayet aldığını ileri sürdü.

Meral Akşener, Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir'in ailesinin yaşadığı Köyceğiz ilçesi Gelişim Mahallesi'ndeki evini de ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi.

Akşener'e ziyaretlerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Dikbayır da eşlik etti.

