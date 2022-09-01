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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi

01.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi

İZMİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılının bir zafer günü olarak kutlanması gerektiğini, kavramların karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından hazırlatılan billboardlarda yer alan "Barışın İkinci Yüzyılı" mesajıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Konuyla ilgili daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili spekülasyonlar yapıldığını söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Ben bazen siyaset sorumluluğum ile bazen İzmir'de yaşayan biri olmanın sorumluluğu ile konuşurum. İzmir'de yaşayan birisi olarak zafer gününün zafer günü gibi kutlanması temennisini ifade etmem kadar doğal bir şey olamaz. Kavramların birbirine karıştırılmamasını, anlamda sıkıntı yaratacağını işaret ettim. Kimseye tarih dersi vermek gibi bir niyetim yok. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşudur. 100'üncü yılını kutluyoruz. 100'üncü yılda anlam ve önemine yakışır bir kutlama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu düşünceme katılıyorlarsa da buna uygun davranmalarını rica ediyorum."

İzmir Aliağa'da sökülmek üzere yola çıkan ve asbest içeren NAe Sao Paulo adlı geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmediğine işaret eden Dervişoğlu, "Bakanlık 'gemi gelmeyecek' dedi ama hükümete duyulan güvensizlik yüzünden geminin akıbeti İzmirliler tarafından merak ediliyor. Geminin İzmir'e gelmemesi için çaba sarf eden il ve ilçe teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşın kafasındaki tereddütlerin kaldırılması noktasında hükümete açık çağrıda bulunuyorum." dedi.

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, sonbahar aylarının başlangıcında elektrik ve doğal gaz zamları yapıldığını, vatandaşın sabrının tükendiğini ifade etti.

Toplantıya, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, il yöneticileri ile ilçe başkanları da katıldı.

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