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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Konya'da esnafla bir araya geldi:

14.01.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim temas ve bir ilişkimiz yok. Fezlekeye 'evet' diyeceğiz. 'HDP'nin yeri PKK'dır.' diyoruz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Konya'nın Seydişehir ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Usta, ilk olarak İYİ Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Yılmaz Dönderici ve yönetimiyle bir araya geldi.

Partililerden vatandaşların sorunlarını tespit etmeleri için sahada olmalarını isteyen Usta, "Şu anda durgunluk içerisinde enflasyon yaşanıyor. Hem durgunluk var hem de enflasyon var. Alım gücün bitiriyor, esnafımız eziliyor. Bunun kimseye faydası yok. Esnaf, asgari ücretli, emekli, memur, çiftçi herkes mağdur olur. Çiftçi şu an gübre atamıyor. Son 15 yılda ekilemeyen alanımız 42 milyon dekar alan. Maliyet karşılanmadığı için kimse ekim yapmıyor." diye konuştu.

Cuma namazını Türbe Camisi'nde kılan Usta, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Usta ve beraberindekiler, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Esnaftan Kemal Akkoyun, "Recep Tayyip Erdoğan yıkılsın diye, PKK ile birlikte olmanıza gönlüm hiç rahat değil. Ben olduğuna kanaat getiriyorum zaten. Ondan söylüyorum. Ne güzel gelmişsiniz. Sizi yakalamışım. Ben istediğim kadar bağırayım, kimse beni duymaz. Bu sıkıntıları alın siz yukarıya iletin. 'HDP'nin olduğu yerde biz kesinlikle bulunmayız.' derseniz ben o zaman inanırım." dedi.

Usta, "Şundan dolayı ben sizin iş birliği yaptığınızı düşünüyorum, diye bir örnek gösterin. Şimdi örnek vermeden varsayımlar üzerinden hareket etmek olmuyor. Bize örnek verin 'Şunu HDP ile yaptınız, onlarla birliktesiniz.' diye. Neyimizi düzeltirsek biz sizdeki bu kanaatinizi yıkarız. Bizim temas ve bir ilişkimiz yok. Fezlekeye 'evet' diyeceğiz. 'HDP'nin yeri PKK'dır.' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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