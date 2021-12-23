İYİ Parti Kalkınma Kongresi yarın başlayacak

İYİ Parti'nin, "Eşitlenen Türkiye" sloganıyla düzenleyeceği Kalkınma Kongresi'nin ilk oturumu yarın İstanbul'da yapılacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kongrede, İYİ Parti'nin, yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam konularındaki vizyonu ile programları açıklanacak.

Genel Başkan Meral Akşener'in açılış konuşmasını yapacağı kongrede, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale "yoksulluk ve kapsayıcılık", İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu "istihdam" konularında partinin çalışmalarını paylaşacak.

Kongrenin "yoksulluk" panelinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, derin yoksulluk çalışmaları ile tanınan Hacer Foggo ve Türkiye ekonomisinin gelişme ile büyüme sorunları üzerinde çalışan Prof. Dr. Öner Günçavdı konuşmacı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, finans ve iktisat uzmanı Murat Kubilay ve sanayici iş insanı Nur Ger'in "kapsayıcılık" panelinde söz alacağı kongrenin, "istihdam" panelinde ise İYİ Parti Finans Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ile çalışmalarında ekonomik büyüme, üretim verimliliği, beşeri sermaye ve inovasyon ekonomisi üzerine odaklanan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Boğaziçi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi'nden araştırmacı Cevdet Denizer konuşacak.​​​​​​​

