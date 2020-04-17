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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 07:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, korona virüs nedeniyle vatandaşların ekonomik sıkıntılarla da karşı karşıya kaldıklarını belirterek, emlak vergisi ve TOKİ ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesini önerdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, korona virüs nedeniyle vatandaşların ekonomik sıkıntılarla da karşı karşıya kaldıklarını belirterek, emlak vergisi ve TOKİ ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesini önerdi. “Vatandaş Devletten yardım bekliyor” diyen Ataş, “Sosyal Devletin gereği budur” diye konuştu.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. Toplumun farklı kesimlerinin yaşadıkları sıkıntıları Meclis gündemine taşıyan ve aynı zamanda Bakanlara yönelik de soru önergeleri ile çözüm için mücadele eden Ataş, bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Emlak vergisi ve TOKİ ödemeleri faizsiz ertelenmeli
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik anlamda olumsuz etkilendiğini kaydeden Milletvekili Ataş, “Vatandaşlarımız geçim sıkıntısı yaşamaktadır ve devletten yardım beklemektedir” dedi ve emlak vergisi ve TOKİ ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini belirtti. Ataş, “Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ve Mayıs ayları arasında yapılmaktadır. 1 Mart’ta başlayan vergi dönemi, 31 Mayıs’ta sona erecektir. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılacaktır. Korono virüs nedeniyle birçok işyeri işlerine ara vermiş, vatandaşlarımız ekonomik olarak güçlükler yaşamaya başlamıştır. Yine TOKİ’de oturan dar gelirli vatandaşlarımızın ödediği konut ödemeleri gibi konularda birçok vatandaşımızı zor durumda bırakmaktadır. Anayasamızda bulunan ‘Sosyal Devlet’ ilkesi gereği bu ödemelerin ileri ki bir tarihe faizsiz olarak ertelenmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.
Ataş, Bakan Kurum’a vatandaşın yaşadığı sorunlara yönelik olarak da şu soruları yöneltti ve cevap istedi: “Son ödeme günü yaklaşan emlak vergisini ileriki bir tarihe faizsiz olarak ertelenmesi konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Dar gelirli vatandaşlarımızın oturduğu TOKİ konutlarının ödemelerinin yine faizsiz olarak ertelenmesi noktasında Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?”

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Gonca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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