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İYİ Parti Manisa’da kongre süreci başladı

MANİSA HABERLERİ  | 01.03.2020 15:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığında kongre süreci merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde gerçekleşen kongreler ile başladı.

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığında kongre süreci merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde gerçekleşen kongreler ile başladı. Tek listeyle gidilen kongrelerde, Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan olurken, Şehzadeler İlçe Başkanlığına ise Ahmet Çelik seçildi.
İYİ Parti Manisa İl Başkanlığında kongre süreci bugün itibariyle başladı. İlk olarak Yunusemre İlçe 2. Olağan Kongresi gerçekleşti. MASKİ İkiz Kuleler Toplantı Salonunda gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aydoğdu yaptı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Tufan Akan güven tazeledi.
Şehzadeler İlçe 2. Olağan Kongresi de Manisa Pazarcılar Odası Toplantı Salonunda gerçekleşti. Divan başkanlığını İYİ Parti GİK üyesi Hasan Toktaş’ın yaptığı kongrede mevcut başkan Ahmet Çelik güven tazeledi.
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, iki ilçe başkanını da tebrik etti.

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