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  4. İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan Urla belediye başkanlığı açıklaması:

İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan Urla belediye başkanlığı açıklaması:

İZMİR HABERLERİ  | 11.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

"İzmir gibi bir yerde belediye meclisinden belediye başkanı seçme imkanı mevcutken kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz"

İZMİR(AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, FETÖ soruşturması nedeniyle tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın başkanvekili olarak atandığını belirterek, "Belediye meclisinden belediye başkanı seçme imkanı mevcutken kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile İYİ Parti Urla ilçe teşkilatını ziyaret eden Dervişoğlu, burada yaptığı açıklamada, FETÖ soruşturması sonrası eski belediye başkanının tutuklanmasının hukuki bir işlem olduğunu, İçişleri Bakanlığının böyle bir iltisaktan dolayı Burak Oğuz'u görevden aldığını belirtti.

"Mesele yargıya taşınır, sonraki günlerde adalet yerini bulur. Ama İzmir gibi bir yerde belediye meclisinden belediye başkanı seçme imkanı mevcutken kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz." diyen Dervişoğlu, atanan kaymakamın belediye meclisi toplantısı düzenlemediğini ileri sürdü.

Dervişoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunlar Türkiye’nin başka yerlerinde gerçekleşmiş uygulamalar olabilir ama İzmir’e uygun değil. Doğru olanı belediye meclisinin içinden bir belediye başkanı seçilmesidir. Seçim döneminde birçok yerde CHP ile iş birliği yapmamıza rağmen birçok yerde de aday çıkarmıştık. Urla da bunlardan bir tanesi. Belediye başkan adayımız Hüseyin Akgül karşımızda oturuyor. İyi ki de öyle yapmışız diye düşünüyorum."

Genel Başkan Yardımcısı Çıray da Libya'ya asker gönderilmesi kararını eleştirerek, Türkiye'nin ilk kez başka bir ülkedeki iç savaşın tarafı haline geldiğini iddia etti.

Libya'daki bir vesayet savaşının sürdüğünü, Hafter güçlerini Rusya, ABD ve Fransa'nın desteklemesine rağmen bunu göstermediklerini savunan Çıray, Rusya lideri Vladimir Putin'in ziyareti sonrası yapılan ateşkes açıklamalarıyla Hafter'in meşrulaştırıldığını kaydetti.

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Burak Oğuz'un tutuklanması İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu Libya'ya asker gönderme tezkeresi

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