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İYİ Partili Tatlıoğlu: "Meclis acilen ek bütçe kanunu görüşmeye başlamalı"

ANKARA HABERLERİ  | 04.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

İYİ Partili Tatlıoğlu: "Meclis acilen ek bütçe kanunu görüşmeye başlamalı"

İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, bütçe hakkının Meclis'e ait olduğunu belirterek "Yürütmenin, kanunlarla Meclis'e tanınmış bir yetkiyi kullanması doğru değildir. Meclis'in acilen toplanarak ek bütçe kanunu görüşmesi gereklidir." değerlendirmesini yaptı.

Tatlıoğlu, yazılı açıklamasında, Türk ekonomisinin tüm makro çerçevesinin, geçen eylül ayında ilan edilen Yeni Ekonomi Programı beklentilerine göre tasarlandığını ancak Kovid-19'un programda yer alan öngörüleri tamamen ters yüz ettiğini kaydetti.

Makro hedefler setinde ne kadar varsayım varsa tamamının gerçekliğini yitirdiğini savunan Tatlıoğlu, ekonomi yönetiminin de bu durumun farkında olduğunu belirtti.

Uygulamaların yılbaşında ortaya konan plan ve programların ortadan kalktığını gösterdiğini iddia eden Tatlıoğlu, "2020'nin tamamında Hazine'nin 134,5 milyar lira net borçlanma yapması öngörülüyordu. Fakat yalnızca nisan ayında 59,4 milyar lira ki bu rakam Hazine için rekor olmak üzere ocak-nisan döneminde 123,5 milyar lira net borçlanma gerçekleştirildi. Mayıs ayı için açıklanan program 40 milyar liralık borçlanma öngörüyor. Krizin yarattığı ekonomik maliyet nedeniyle, yıl sonu bütçe açığının 290 milyar lirayı bulabileceğini göz önüne alırsak, bu rakamlar, halihazırdaki mevzuat ile ek bütçeyi zaruri kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, olağanüstü koşulların olağanüstü tedbirler gerektirdiğini, bu bakımdan hükümetin kaynak yaratma çabalarının gayet doğal olduğunu belirtti.

Hazine'nin borçlanma limitlerinin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile belirlendiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı için 2020 Merkezi Bütçe Kanunu'nda öngörülen ödeneklerin aşılması muhtemel gözükmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, ödenek üstü harcama yapmak mümkün değildir. Tüm bu göstergeler, yeni bir program ve yeni bir bütçeye ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koyuyor. Bütçe hakkı, Meclis'e aittir. Yürütmenin, kanunlarla Meclis'e tanınmış bir yetkiyi kullanması doğru değildir. Bu bakımdan Meclis'in acilen toplanarak ek bütçe kanunu görüşmesi gereklidir. Çıkarılacak ek bütçe kanunu ile borçlanma limitinin artırılması, salgın nedeniyle ödenekleri yetersiz kalacak kurumlar için ek ödenek tahsisi, salgına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenmesi mümkün harcamaların ihtiyacı olan kamu kurumlarına aktarılması, salgından ivedilikle etkilenecek alanlara yönelik yeni ödeneklerin tahsis edilmesi mümkün olacaktır.

2020 bütçesinin yenilenmesi, 3 yıllık yeni bir ekonomik program yapılması ve 11. Kalkınma Planı'nın revize edilmesi gerekir. Yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çerçevede Kalkınma Planı hazırlıklarını hızla tamamlayarak TBMM'ye sevk etmelidir."

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