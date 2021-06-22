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İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı

22.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Köseler mevkisindeki çiftliğe dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkartılmasını sağlayan belediye ve jandarma ekipleri, bugün çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.

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