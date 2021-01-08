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İYİ Partili Ümit Özlale'den "aşı" önerileri:

08.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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"Bilim Kurulunun üye sayısının artırılmasını, kurula operasyon yönetimi, lojistik yönetimi uzmanları ve sağlık ekonomistlerinin dahil edilmesini istiyoruz" - "Önceliğin verilmesi gereken grup tabii ki yaşlı, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, sağlık çalışanları, emniyet ve ordu mensupları. Sonrasında dar gelirli vatandaşlarımızın öne çıkarılmasını öneriyoruz"

ANKARA (AA)- İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılacak aşılamada önceliğin yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarla sağlık çalışanlarına, emniyet ve ordu mensuplarına verileceğine işaret ederek, bu gruptan sonra dar gelirli vatandaşlara aşı yapılmasını önerdiklerini söyledi.

Özlale, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşı planlamasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Aşının halka ulaşmasında operasyon yönetimi ve lojistik gibi konuların önemli olduğuna dikkati çeken Özlale, "İlk önerimiz Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun üye sayısının artırılarak bu bilim kuruluna operasyon yönetimi, lojistik yönetimi uzmanları ve sağlık ekonomistlerinin de dahil edilmesi. Bilim Kurulunun yetkinliğinin genişletilmesi bizim için önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özlale, vatandaşların hangi risk grubunda olduğu ve ne zaman aşı olacağı bilgilerinin kamuya açık portalda duyurulmasını önerdi.

Aşının kimlere öncelikli yapılması gerektiği konusunda İYİ Parti'nin önerilerini de sıralayan Özlale, şunları kaydetti:

"Öncelik verilmesi gereken grup tabii ki yaşlı vatandaşlarımız, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, sağlık çalışanları, emniyet ve ordu mensupları. Fakat sonrasında dar gelirli vatandaşlarımızın öne çıkarılmasını öneriyoruz. Bunun çok temel sebebi var. Dar gelirli vatandaşlarımız her gün işe gitmek için toplu taşımayı kullanıyorlar. Her gün yüz yüze fabrikalarda ve iş yerlerinde çalışmak durumunda. İşini kaybetmiş vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımız da her gün sokakta iş arıyor. Dolayısıyla virüse ulaşma riskleri çok yüksek. Virüsü aynı zamanda ailelerine de bulaştırma riski çok yüksek."

- "İkinci öğretim harçları iade edilmeli"

Özlale, ikinci öğretime devam eden öğrencilerin harçlarına ilişkin sorunları da dile getirdi.

370 bine yakın öğrencinin ikinci öğretime devam ettiğini kaydeden Özlale, "Pandemi ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı yaygın ve ikinci öğretimi birleştirdiği için bu öğrenciler önemli bir seçim yapmak durumunda kaldılar. Ya çalışacaklar ya da eğitime devam edecekler. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. İkinci öğretim için de onlara uygun bir çevrim içi sistemin oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.

Özlale, bu süreçte 5 bin liralık harcı gerekçe gösterecek hiçbir sistemin oluşmadığını belirterek, "İYİ Parti olarak talebimiz ikinci öğretime devam eden öğrencilerin verdikleri harçların iade edilmesi, pandemi devam ettiği sürece de herhangi bir harç alınmamasıdır." ifadesini kullandı.

- "Rektörler atanmamalı, seçilmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne yapılan atama ile ilgili görüşlerini aktaran Özlale, rektörlerin atama yoluyla değil seçimle gelmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti olarak YÖK'ün rektör atamasında "yüksek bir akademik yetkinlik kriteri " belirlemesini istediklerini belirten Özlale, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akademik yetkinliğini sağlayabilecek her öğretim üyesinin de herhangi bir üniversitede rektörlük için başvurabilmesi gerekir. Daha sonra bu rektörler üniversite genelinde yapılacak seçim sonucunda herhangi bir makamın onayına gerek duymadan rektör olarak seçilebilmeli. Üniversite öğrencileri oy kullanabiliyorlar, siyasi tercihlerini sandığa yansıtabiliyorlar. Öğrenciler bizzat okudukları üniversitelerdeki rektörlerin seçilmesinde neden söz sahibi olmasın? Bizim burada savunduğumuz nokta, akademik yetkinliği yüksek olan rektörlerin üniversite içerisinde öğrencilerin de dahil olduğu sistemle rektörlüğe seçilmesidir."

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