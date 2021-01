İYİ Partili Ümit Özlale'den "aşı" önerileri:

"Öncelik verilmesi gereken grup tabii ki yaşlı vatandaşlarımız, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, sağlık çalışanları, emniyet ve ordu mensupları. Fakat sonrasında dar gelirli vatandaşlarımızın öne çıkarılmasını öneriyoruz. Bunun çok temel sebebi var. Dar gelirli vatandaşlarımız her gün işe gitmek için toplu taşımayı kullanıyorlar. Her gün yüz yüze fabrikalarda ve iş yerlerinde çalışmak durumunda. İşini kaybetmiş vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımız da her gün sokakta iş arıyor. Dolayısıyla virüse ulaşma riskleri çok yüksek. Virüsü aynı zamanda ailelerine de bulaştırma riski çok yüksek."

- "İkinci öğretim harçları iade edilmeli"

Özlale, ikinci öğretime devam eden öğrencilerin harçlarına ilişkin sorunları da dile getirdi.

370 bine yakın öğrencinin ikinci öğretime devam ettiğini kaydeden Özlale, "Pandemi ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı yaygın ve ikinci öğretimi birleştirdiği için bu öğrenciler önemli bir seçim yapmak durumunda kaldılar. Ya çalışacaklar ya da eğitime devam edecekler. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. İkinci öğretim için de onlara uygun bir çevrim içi sistemin oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.