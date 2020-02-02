İYİ Parti'nin "Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı" İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - İYİ Parti'nin üçüncüsünü düzenlediği "Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı", Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Çeşme'deki Sheraton Otel'de düzenlenen çalıştaya, Akşener'in yanı sıra İYİ Partili milletvekilleri, partinin Ege Bölgesi'ndeki belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kürsüye Türk bayrağı ile çıkan Akşener, konuşmasına, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bir bölüm okuyarak başladı. İYİ Parti'ye toplumdan gelen talep üzerine kurduklarını ve zorlu bir dönem geçirdiklerini aktaran Akşener, "Tek tek, ilmek ilmek her bir şahıs, kadınıyla erkeğiyle bir hikaye yazdı. Tarih yazdık demiyorum ama hikaye yazdık. Yola çıktık. Engeller anlatılmayacak gibiydi. Dikenler üzerinde yürüdük." dedi. 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde CHP ile ittifak yaptıklarını hatırlatan Akşener, "Arkadaşlarım her şeyi konuştular. Oyladık. Sayın Özdağ'ın fikri tek başımıza gitmek yönündeydi. Geri kalan il başkanlarımız, genel idare kurulu üyelerimiz, milletvekillerimizin tümü oylamaların tamamında 'İttifakla seçime girmeliyiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Teklif sahibi İYİ Parti olduğu için zaman zaman tercihlerde bulunmak zorunda kaldıklarına işaret eden Akşener, bu süreçte "çırak çıkma" pahasına partileri yerine Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi. Sonuçta da İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde ittifak adaylarının seçildiğine değinen Akşener, İYİ partinin ise 18 ilçe 4 beldede belediye başkanlığı kazandığını aktardı. Akşener, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine hitaben, "Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksanız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız ciğeriniz olsun kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Teşkilatlarımızın yanında sizler de uç beylerimizsiniz. Birebir vatandaşla karşı karşıya kalacak olan sizlersiniz." diye konuştu. "Bu bir memleket meselesi" diyerek, yola çıktıklarını anlatan Akşener, Türkiye'yi adım adım gezmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.