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İyilik dizisi final tarihi belli oldu! İyilik dizisi neden final yapıyor?

05.01.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanmaya başlanan İyilik dizisi hakkında final kararı alındığı duyuruldu. Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevenlerini üzecek final kararının nedeni araştırılmaya başlandı. Peki İyilik dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

İyilik dizisi final tarihi belli oldu! İyilik dizisi neden final yapıyor?

Yaklaşık 2 sezondur ekranlarda olan ve 25 bölüm yayınlanan dram türündeki İyilik dizisinin final tarihi belli oldu. Show Window: The Queen's House uyarlaması olan İyilik dizisi Murat Öztürk tarafından yönetiliyor ve Özge Korkmaz tarafından yazılıyordu. Peki İyilik dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

İYİLİK DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Reytinglere yenilen İyilik dizisi, 13 Ocak akşamında yayınlanacak olan 27. bölümüyle final yapacak.

İyilik dizisi final tarihi belli oldu! İyilik dizisi neden final yapıyor?

İYİLİK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İyilik dizisinde, Hatice Şendil'in hayat verdiği Neslihan, kocası Rafet'in, kendisini aldattığını öğrenir. Üstelik aldattığı kişi, Neslihan'ın kardeşi gibi gördüğü Damla'dır. Çocukları için mücadele etmek zorunda olan Neslihan, doğruyu bulmak için zor yollardan yürümelidir.

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hatice Şendil Sağyaşar (Neslihan)
İsmail Demirci (Rafet)
Perihan Savaş (Şahika)
Sera Kutlubey (Damla)

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