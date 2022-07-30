İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil bikinili pozlarıyla parmak ısırttı!

İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren güzel oyuncu Hatice Şendil, Instagram pozlarıyla nefes kesiyor. Muhteşem güzelliğive fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bikinili tatil pozlarıyla olay yarattı.
Dizi çekimlerine bir süreliğine ara veren ve tatile kaçan güzel oyuncu Hatice Şendil, cesur pozlarıyla büyüledi.
Renkli bikinisiyle tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Düzgün fiziği ve fit vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.
İşte güzel oyuncunun dikkat çeken bazı Instagram pozları;
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