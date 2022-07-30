MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil bikinili pozlarıyla parmak ısırttı!

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil bikinili pozlarıyla parmak ısırttı!

30.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyilik dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu Hatice Şendil, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Son olarak çıktığı tatilden bikinili tatil pozlarını paylaşan güzel oyuncu fiziğiyle takipçilerini mest etti.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil bikinili pozlarıyla parmak ısırttı!

İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren güzel oyuncu Hatice Şendil, Instagram pozlarıyla nefes kesiyor. Muhteşem güzelliğive fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bikinili tatil pozlarıyla olay yarattı.

BİKİNİLİ TATİL POZLARI BÜYÜLEDİ

Dizi çekimlerine bir süreliğine ara veren ve tatile kaçan güzel oyuncu Hatice Şendil, cesur pozlarıyla büyüledi.

296217123_763109364882105_1534055781851083505_n

Renkli bikinisiyle tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

296401131_1046930466211718_6783811585704965236_n

Düzgün fiziği ve fit vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

296235350_386866276847521_3066343122315018163_n

İşte güzel oyuncunun dikkat çeken bazı Instagram pozları;

hatice şendil3

hatice şendil2

hatice şendil1

hatice şendil

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Erçel göğüs dekolteli plaj pozuyla büyüledi! "Sen şaka mısın?"Gamze Erçel göğüs dekolteli plaj pozuyla büyüledi! "Sen şaka mısın?"
İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor
Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Yeni dizide de çok cesurAteşli sahneleri çok konuşulmuştu! Yeni dizide de çok cesur
Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil Instagram iyilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

İlginizi Çekebilir

Güç gösterisi mide bulandırdı! Akıllara zarar hareket

Güç gösterisi mide bulandırdı! Akıllara zarar hareket

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.