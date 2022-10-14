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İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

14.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan İyilik dizisinin kadrosunda Hatice Şendil, Özgür Çevik, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey gibi isimler yer alıyor. İyilik dizisinde hayat verdiği Neslihan karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hatice Şendil'in kardeşi Özgenur Şendil, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

FOX ekranlarının iddialı yapımı İyilik dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Hatice Şendil'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Özgenur Şendil'i görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi. Abla kardeşin benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.

39 yaşındaki Hatice Şendil, İstanbullu bir anne ve Antalyalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

Antalya'da doğup büyüyen güzel oyuncu, lisans eğitimini işletme alanında tamamladı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

2001 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından 3. olarak ayrılan Hatice Şendil, Avrupa'nın ise 4. güzeli seçildi.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

Yeni Hayat dizisiyle ekran yolculuğu başlayan Hatice Şendil; Kurtlar Vadisi Pusu, Geniş Aile, Kaderimin Yazıldığı Gün, Yüksek Sosyete ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

2015 yılında meslektaşı Burak Sağyaşar ile dünyaevine giren Hatice Şendil'in 'Can' adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hatice Şendil'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Özgenur'u görenler hayran kaldı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

Instagram'da epey aktif olan Özgenur Şendil, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

10 binden fazla takipçisi bulunan Özgenur Şendil, ablası Hatice Şendil'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

Ablası ve eniştesinin aksine kameralardan uzak bir yaşantısı olan Özgenur Şendil'e, övgü dolu yorumlar yapılıyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İŞTE HATİCE ŞENDİL'İN KARDEŞİ ÖZGE'NİN INSTAGRAM POZLARI...

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu


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FOX Hande Soral Hatice Şendil Özgür Çevik İsmail Demirci iyilik sera kutlubey Oyuncu yaşında karakteri
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