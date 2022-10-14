İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in kız kardeşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Görenin nutku tutuldu

FOX ekranlarının iddialı yapımı İyilik dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Hatice Şendil'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Özgenur Şendil'i görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi. Abla kardeşin benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.

39 yaşındaki Hatice Şendil, İstanbullu bir anne ve Antalyalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Antalya'da doğup büyüyen güzel oyuncu, lisans eğitimini işletme alanında tamamladı.

2001 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından 3. olarak ayrılan Hatice Şendil, Avrupa'nın ise 4. güzeli seçildi.

Yeni Hayat dizisiyle ekran yolculuğu başlayan Hatice Şendil; Kurtlar Vadisi Pusu, Geniş Aile, Kaderimin Yazıldığı Gün, Yüksek Sosyete ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.

2015 yılında meslektaşı Burak Sağyaşar ile dünyaevine giren Hatice Şendil'in 'Can' adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hatice Şendil'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Özgenur'u görenler hayran kaldı.

Instagram'da epey aktif olan Özgenur Şendil, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

10 binden fazla takipçisi bulunan Özgenur Şendil, ablası Hatice Şendil'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Ablası ve eniştesinin aksine kameralardan uzak bir yaşantısı olan Özgenur Şendil'e, övgü dolu yorumlar yapılıyor.

İŞTE HATİCE ŞENDİL'İN KARDEŞİ ÖZGE'NİN INSTAGRAM POZLARI...



