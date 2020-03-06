İyilikler Zinciri Türkiye’yi sarıyor

LÖSEV, 2020 yılına geniş kapsamlı bir iyilik hareketiyle başladı. Her ay başka bir şehirde açılacak İyilikler Çarşısı, LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuk ve yetişkin kanser hastalarına gönüllerince alışveriş yapma fırsatı veriyor.

1998 yılından beri lösemili çocukların uzun ve zorlu tedavi süreçleri boyunca sağlıktan, eğitime birçok alanda en büyük destekçisi olan LÖSEV, İyilikler Zinciri projesiyle hayatlara dokunmaya devam ediyor. İlki ocak ayında İstanbul’da, ikincisi ise Ankara’da gerçekleştirilen İyilikler Çarşısı, yıl içinde 10 ilde açılacak ve 10 bin aileye gıda ve eşya yardımı ulaştıracak.

10 bin aileye 100 milyon TL’lik yardım

İyilikler Zinciri projesi yüzde 87’si asgari ücret veya altında gelirle kanser mücadelesini sürdüren ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve iyiliği yaymayı amaçlıyor. LÖSEV, İyilikler Çarşısı’nda mobilya, beyaz eşya, temel gıda, giyim ve temizlik malzemeleri gibi çeşitli ürünleri kayıtlı ailelerine ulaştırıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri, Konya, Eskişehir, Samsun, Adana illeri başta olmak üzere 10 ilde 10 bin aileye toplamda 100 milyon TL değerinde destek sağlanması hedefleniyor.