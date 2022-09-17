"İyon Kentler Birliği" projesinin tanıtımı, Fazıl Say konseriyle yapıldı

İZMİR (AA) - Besteci ve piyanist Fazıl Say, İzmir'in Seferihisar Belediyesi öncülüğünde hazırlanan İyon Kentler Birliği Projesi'nin tanıtımı kapsamında konser verdi.

Teos Antik Kenti'nde gerçekleşen konser öncesi, konuklara resepsiyon verildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konserden önce yaptığı konuşmada, İyon Kentler Birliği projesi ile tarihteki 12 İyon kentini kapsayan turizm rotası oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gelecek yıl projeyi daha geniş çaplı duyurmak için festivaller organize edeceklerini aktaran Yetişkin, etkinliğe Sisam ve Sakız belediyelerini de davet ettiklerini ancak bu iki belediyenin davete icabet etmediğini ifade etti.

Konuşmanın ardından Teos Antik Kenti'ndeki zeytin ağacının yanına konulan piyanosunun başına geçen Fazıl Say, eserlerini seslendirdi. Fazıl Say, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.

Etkinliğe İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da izledi.

