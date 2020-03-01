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İZAYDAŞ, Sıfır Atık Belgesi’ni aldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Kocaeli’nde Sıfır Atık Belgesi alan ilk sanayi kuruluşu oldu.Türkiye genelinde “Sıfır Atık Belgesi” sertifikalandırılma süreci kapsamında İZAYDAŞ, kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirildi.

İZAYDAŞ, Sıfır Atık Belgesi’ni aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Kocaeli’nde Sıfır Atık Belgesi alan ilk sanayi kuruluşu oldu.
Türkiye genelinde “Sıfır Atık Belgesi” sertifikalandırılma süreci kapsamında İZAYDAŞ, kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirildi. Böylece İZAYDAŞ, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, sıfır atık yönetim sistemini kuran ve Kocaeli’nde Sıfır Atık Belgesi alan ilk sanayi kuruluşu oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan online inceleme sonucu 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle İZAYDAŞ Kocaeli’ndeki sanayi tesisleri arasında Sıfır Atık Belgesi alan ilk sanayi kuruluşu oldu.
İZAYDAŞ’ta başvuru yapıldığı günden bu yana toplam 135 ton değerlendirilebilir atık elde edildi. Bu kapsamda, 9 ton kâğıt ile 150 ağaç kurtarılırken, 7 ton plastikle 16 Bin 970 litre petrol ürünü, 8 ton organik atık ile 3 ton kompost, 3 ton cam ve 108 ton metal ile aynı miktarlarda hammaddeye karşılık gelecek çalışma ile temiz geleceğe katkı sağlanmış oldu.
Alınan belgeyi değerlendiren İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, “Sıfır atık belgesi konusunda bir iddiamız vardı. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın öncülüğünde yaptığımız çalışmalar sonrası sıkı takip, hızlı dönüşüm ve vaktinde başvuru sonucu belgemiz onaylandı. Kocaeli’nde sanayi kuruluşları arasında ilk olarak temel seviye ‘Sıfır Atık Belgesi’ şirketimize verilmiş oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonrası için de hem belgenin gerektirdiği gibi sıfır atık yaklaşımı yolunda ilerlemek, hem de belgemizi üst seviyelere taşımak için “sürekli iyileştirme” yapmak hedefindeyiz. Sıfır atık ile geleceğe değer katarak bu konuda sektörümüze, şehrimize ve ülkemize örnek olma görevimiz vardır” diye konuştu.

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