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İZBAN’dan sokağa çıkma kısıtlaması sefer programı

İZMİR HABERLERİ  | 29.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

İZBAN, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerinde istisna kapsamındaki yolculara özel sefer planı uygulayacak.Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerindeki İZBAN sefer programı açıklandı.

İZBAN’dan sokağa çıkma kısıtlaması sefer programı

İZBAN, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerinde istisna kapsamındaki yolculara özel sefer planı uygulayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerindeki İZBAN sefer programı açıklandı. Buna göre İZBAN trenleri, 1 Mayıs Cuma saat 00.00’dan, 3 Mayıs Pazar gecesi saat 24.00’e kadar olan üç günlük süreçte Aliağa-Tepeköy arasında 06.00-10.00 / 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında 24 dakikada bir sefer yapacak. Selçuk-Tepeköy hattında ise Tepeköy’den 09.00, 18.10 ve 23.38, Selçuk’tan 07.10, 16.30 ve 23.00 saatlerinde toplam 6 sefer düzenlenecek.

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