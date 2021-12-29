İzciler, Sarıkamış şehitleri için eksi 30 derecede çadırda sabahladı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 17'ncisi gerçekleştirilen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na destek verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın resmi sponsorluğunu üstlendi. Kampa, Türkiye'nin dört bir yanından kış kampı tecrübesi olan 67 izci katıldı.

Kuveyt Türk'ten çoğunluğu izci olan 5 kişilik ekibin de yer aldığı izciler, sabahın erken saatlerinde Erzurum'dan Şenkaya ilçesinin Gaziler köyüne hareket etti. 3 saatlik yolcuğun ardından bölgeye ulaşan izciler, ilk olarak Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber şehitlerini anma programına katıldı.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın ana karargah noktası olarak kullanılan Gaziler köyünde düzenlenen programda,1914'te bölgenin yeniden fethini ilan için bir askerin alay sancağını cami minaresine çekip ezan okuması canlandırıldı, ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Allahuekber Dağı'ndaki şehitlikte göndere çekilmek üzere Türk bayrağını törenle izci liderlerine teslim etti.

- Geceyi eksi 30 derecede çadırda geçirdiler

İzciler, kampın yapılacağı Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkisine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti.

Bir gün sonra izciler, askerlerin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Karla kaplı patika yollardan 2,5 saat yürüyerek şehitliğe ulaşan izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp kar üzerine sırtüstü yatarak ve gözlerini yumarak 5 dakika "şehadetin tefekkürü" uygulaması yaptı. Aynı yoldan kamp alanına dönen izciler, yatsı namazını müteakiben Kaynakyayla Camisi'nde düzenlenen mevlit ve hatim duası programına katıldı.

Geceyi, hissedilen sıcaklığın eksi 30'u bulduğu hava şartlarında, çadırda uyku tulumunda geçiren izciler, şehitlerin yaşadıkları zorlukları anlamak bakımından önemli bir deneyimde bulunmuş oldu.

Sabah çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla Şehitliği'nde dua etti. Kaynakyayla'da düzenlenen törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçen ekip, önce Kaynak, sonra Gaziler köyüne ulaştı. Buradaki kapanış töreninin ardından Erzurum'a geçildi.

İzciler, 3 gün süren kampa katılmanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti.

