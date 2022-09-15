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İzdivaç programıyla tanınan Hanife Gelin Evi'nde! Takipçinin yorumuna bomba yanıt

15.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzdivaç programıyla tanınan Hanife Gürdal şimdilerde Gelin Evi programında boy gösteriyor. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada yer alan Hanife bir takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı. İşte Hanife'ya yapılan yorum ve yanıtı...

İzdivaç programıyla tanınan Hanife Gelin Evi'nde! Takipçinin yorumuna bomba yanıt

"Aslı Hünel ile Gelin Evi" programında bir dönem izdivaç programıyla ünlenen Hanife Gürdal katıldı. Aslı Hünel'in "Hanife sen bebek düşünüyor musun?" sorusu karşısında Hanife gözyaşlarına engel olamadı.

Hanife "Yok, kötü bir tecrübe yaşadım" diyerek ağlamaya başladı. Hanife'nin bu anları sosyal medyada da gündem oldu.

Bir takipçisi de gelin adayı olarak tanınan Hanife hakkında "Kız ünlü olmak için tüm tuşlara basıyor resmen" yorumunda bulundu.

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Hanife Gürdal bu notu görünce ise kendini tutamadı ve "Canım ilk tuşa doğru bastığım için oradayım ama yine de sen bilirsin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal sosyal medya
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