İzdivaç programıyla tanınan Hanife Gelin Evi'nde! Takipçinin yorumuna bomba yanıt

"Aslı Hünel ile Gelin Evi" programında bir dönem izdivaç programıyla ünlenen Hanife Gürdal katıldı. Aslı Hünel'in "Hanife sen bebek düşünüyor musun?" sorusu karşısında Hanife gözyaşlarına engel olamadı.

Hanife "Yok, kötü bir tecrübe yaşadım" diyerek ağlamaya başladı. Hanife'nin bu anları sosyal medyada da gündem oldu.

Bir takipçisi de gelin adayı olarak tanınan Hanife hakkında "Kız ünlü olmak için tüm tuşlara basıyor resmen" yorumunda bulundu.

Hanife Gürdal bu notu görünce ise kendini tutamadı ve "Canım ilk tuşa doğru bastığım için oradayım ama yine de sen bilirsin" dedi.

