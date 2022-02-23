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İZDOB sanatçıları Ödemiş Müzesi'nde konser verdi

23.02.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZDOB sanatçıları Ödemiş Müzesi'nde konser verdi

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Ödemiş Müzesi'nde sahneye çıktı.

Konserde sanatçılar, Rusça, Almanca ve İtalyanca eserlerin yer aldığı arya ve düetler seslendirdi.

İZDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aydın Uştuk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Ödemiş Müzesi'nde verimli bir konser verdiklerini söyledi.

Görevlerinin opera ve bale sanatını yaymak olduğunu belirten Uştuk, "Opera ve bale sanatını bütün Türkiye'de daha izlenir yapmak için çalışıyoruz. Her ay 8-10 eğitim ve müze konseri gerçekleştiriyoruz. Ege Bölgesi'nin her yerinde bize gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Bugünkü konserde 5 arkadaşımızın seslendirdiği, içinde aryalar ve düetlerin olduğu Rusça, Almanca, İtalyanca eserlerin olduğu bir konser verdik." diye konuştu.

İZDOB soprano sanatçılarından Melisa Özdemir de konsere gösterilen ilgiden memnun olduklarını, katılanların konseri beğenmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konseri izleyen Serpil Özben ise çok güzel bir konser izlediklerini belirterek, "Harika bir opera izledik. Ödemişliler için büyük bir şans. Hepimiz çok keyif aldık. Mükemmel aryalar, düetler dinledik." ifadelerini kullandı.

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