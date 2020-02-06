İZEKO’dan emlak yatırımı tavsiyesi

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, vatandaşlara altın ve döviz yerine arsa ve dairelere yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Gayrimenkule yatırılan para hiçbir zaman zarar ettirmez" dedi.

İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılmasının ardından emlak yatırımı yapmak isteyenlerin gözlerini İzmir’e çevirdiğini söyledi. Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenlerin İzmir’i tercih etmelerinin ucuz ve avantajlı bir şehir olmasından kaynaklandığına vurgu yapan Güleroğlu, “Otobanın bir kısmı açıldı, diğer kısımları da açılmak üzere. Artık direkt geçişler sağlanacak. İzmir, Bursa ve İstanbul arası yaklaşık 3,5-4 saate düşüyor. Oradaki yatırımcının uçakla gidip gelmesinden ziyade arabayla gidip gelmesi daha basitleşiyor. Bu ne demek? İnsanların bu tarafa doğru yatırım yapması demek. Zaten İstanbulluların Çeşme, Alaçatı ve Urla gibi bölgelerde ciddi yatırımları var. Genelde villa tipi ve sayfiye yerleri olması sebebiyle ve eğlence merkezlerinin o tarafa doğru kayması biraz daha o müşteriyi bu tarafa doğru çekti” diye konuştu.

"Yatırımlık dükkan ve 1+1 evlere bakılıyor”

Güleroğlu, oturmak için değil yatırım amaçlı ev alacaklara uyarıda bulunarak, “Şu andaki yatırım hareketi de değişti. Dükkan ve 1+1 evlere bakılıyor. Üniversitelerin olduğu yerde 1+1 evler var. Yaşam alanları da, insanların konut tercihi de değişti. Aileler küçülmeye başladı. Boşanan aileler ve yalnız yaşayanlar var. Artık ’dışarıdan geleyim otelde kalmayayım’ diyenler 1+1, 2+1’i daha çok tercih ediyorlar. Demek oluyor ki bu bölgede fiyatlar hem yüksek hem de hareketli, yatırım da ona dönüyor” ifadelerini kullandı. “Gayrimenkul fiyatları yüzde 25, yüzde 30 ucuz”

İzmir’de emlak piyasasının 2 yıldır durağan süreçten geçtiğini, bunun nedeninin konut ve kredi faiz oranlarının her ne kadar düşük olsa da mevduat faizlerinin yüksek olmasından kaynaklandığını belirten Güleroğlu, “Şu anda mevduat faizleri de düştü. Yani parayla para kazanma dönemi bitti. Dövizin durumu da belli. Gayrimenkul fiyatları yüzde 25, yüzde 30 ucuz. Türkiye’de ucuz, İzmir de bundan nasibini alıyor. Ocak 2019’da ciddi bir hareketlenme bir alışveriş görebiliyoruz. Bu hem sıfır evlere hem ikinci el evlere yönelik hem de ikinci el konutlarda bu hareket var. Yani bir konut ayrımı yok. Aynı dengeyi koruyor. Daha önce sıfır evler daha çok satılıyordu. İkinci eller satılmıyordu. Nedeni de sıfır evlere konut kredilerinin indirim muafiyeti daha fazlaydı. Şimdi artık eşit dengelerde insanlar istediği yerden rahatlıkla yatırım yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“Yatırımcılar İzmir Emlakçılar Odasına kayıtlı üyelerle çalışsınlar”

Ev alınacaksa muhakkak kira gelirine bakmak gerektiğini, arsaya yatırım yapılacaksa kira geliri olmayacağını belirten Mesut Güleroğlu, “Bunun hesabını iyi yapmak gerekiyor. Çok net söyleyeyim üniversite tarafına baktığımızda özellikle Menemen Asarlık o bölgelere baktığımızda dönümü 50 bin liradan yer satıyorduk. Şu anda bir dairenin fiyatı 130-150 bin liraları buldu. 1+1’den bahsediyorum. Yani yatırım için avantaj. Öğrenciler geliyor gidiyor. Mesela Bakırçay Üniversitesinin olduğu bölge gelişen bir bölge. Oraya da yatırım yapılabilir. Şimdi düşünün 5 yıl önce arsa aldınız. Hiç kira geliri elde etmediniz. Fakat aldığınız arsa kira geliri elde ettiğiniz mülkten daha fazla kar ediyor. O yüzden bunun tercihini yatırımcıya bırakıyoruz. Şunu da yatırımcıdan çok net istiyoruz, İzmir Emlakçılar Odasına kayıtlı üyelerle çalışsınlar. Çünkü Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ne göre emlakçının Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almış olması gerekiyor. Ona da çok dikkat etmelerini öneriyorum. Yetki belgesiz emlakçılarla çalışmamalarını öneriyorum. Yetki belgeli de olsa yapılan her işte, emlakçının yapmış olduğu her işte sözleşme yapılmasını istiyoruz. Bunun da altını çok net çizmek istiyoruz” dedi.