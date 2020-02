İZEKO’dan emlak yatırımı tavsiyesi

“Gayrimenkul fiyatları yüzde 25, yüzde 30 ucuz” İzmir’de emlak piyasasının 2 yıldır durağan süreçten geçtiğini, bunun nedeninin konut ve kredi faiz oranlarının her ne kadar düşük olsa da mevduat faizlerinin yüksek olmasından kaynaklandığını belirten Güleroğlu, “Şu anda mevduat faizleri de düştü. Yani parayla para kazanma dönemi bitti. Dövizin durumu da belli. Gayrimenkul fiyatları yüzde 25, yüzde 30 ucuz. Türkiye’de ucuz, İzmir de bundan nasibini alıyor. Ocak 2019’da ciddi bir hareketlenme bir alışveriş görebiliyoruz. Bu hem sıfır evlere hem ikinci el evlere yönelik hem de ikinci el konutlarda bu hareket var. Yani bir konut ayrımı yok. Aynı dengeyi koruyor. Daha önce sıfır evler daha çok satılıyordu. İkinci eller satılmıyordu. Nedeni de sıfır evlere konut kredilerinin indirim muafiyeti daha fazlaydı. Şimdi artık eşit dengelerde insanlar istediği yerden rahatlıkla yatırım yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“Yatırımcılar İzmir Emlakçılar Odasına kayıtlı üyelerle çalışsınlar” Ev alınacaksa muhakkak kira gelirine bakmak gerektiğini, arsaya yatırım yapılacaksa kira geliri olmayacağını belirten Mesut Güleroğlu, “Bunun hesabını iyi yapmak gerekiyor. Çok net söyleyeyim üniversite tarafına baktığımızda özellikle Menemen Asarlık o bölgelere baktığımızda dönümü 50 bin liradan yer satıyorduk. Şu anda bir dairenin fiyatı 130-150 bin liraları buldu. 1+1’den bahsediyorum. Yani yatırım için avantaj. Öğrenciler geliyor gidiyor. Mesela Bakırçay Üniversitesinin olduğu bölge gelişen bir bölge. Oraya da yatırım yapılabilir. Şimdi düşünün 5 yıl önce arsa aldınız. Hiç kira geliri elde etmediniz. Fakat aldığınız arsa kira geliri elde ettiğiniz mülkten daha fazla kar ediyor. O yüzden bunun tercihini yatırımcıya bırakıyoruz. Şunu da yatırımcıdan çok net istiyoruz, İzmir Emlakçılar Odasına kayıtlı üyelerle çalışsınlar. Çünkü Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ne göre emlakçının Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almış olması gerekiyor. Ona da çok dikkat etmelerini öneriyorum. Yetki belgesiz emlakçılarla çalışmamalarını öneriyorum. Yetki belgeli de olsa yapılan her işte, emlakçının yapmış olduğu her işte sözleşme yapılmasını istiyoruz. Bunun da altını çok net çizmek istiyoruz” dedi.

"Gayrimenkule yapılan yatırım zarar ettirmez"

Yatırım yapacaklara da çağrıda bulunan Güleroğlu, “Altın ve döviz bunların hepsini toplasanız, uzun vadeye yaydığınızda keşke arsa alsaymışım, keşke daire alsaymışım dersiniz. Çünkü ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bunu büyüklerinizden duyarsınız ’Ah be kızım buralar eskiden dutluktu almadık. İşte buralarda bataklıktı.’ Bostanlı bataklıktı, şu anda ettiği değerler belli. O yüzden bence gayrimenkule yatırılan para hiçbir zaman zarar ettirmez. Ev alırken önce Emlakçılar Odasına kayıtlı yetkili bir emlakçı ile çalışmanızı öneririz. Tabii onlar size bütün her şeyi, her türlü alt yapıyı sunacaklar. Oturma raporu var mı, tapusu var mı, yapılan bütün işlemlerin hazırlığı var mı, binanın arsaya dönüşümü yapılmış, kat mülkiyeti kurulmuş mu? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. İmar durumuna bakmamız gerekiyor. Bazen 3+1 almış olduğunuz ev otoparkı kapatmış oluyor. Aslında 2+1, 3+1’e çevirmiş. Bunlar olabiliyor. Yetkili emlakçılarla sözleşmeyle çalışmaları onlar için daha az risk oluşturacaklardır” diye konuştu.