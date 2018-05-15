MAGAZİN

İzel, kilolarıyla dikkat çekti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

Altı yıllık suskunluğun ardından stüdyoya giren İzel, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı

İzel, kilolarıyla dikkat çekti!

İzel, Dostlarının mide küçültme ameliyatı olması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.
Ünlü şarkıcı, “Müzikten çok uzak kalmışım. Stüdyoya girdiğimde mikrofonu öpüyorum” dedi

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, dostlarının mide küçültme ameliyatı olması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten şarkıcı, “Ben mutsuzluktan, şarkı söyleyemediğim ve âşık olmadığım için kilo aldım. Şimdi şarkı söylüyorum, geriye bir tek aşk kaldı” diye konuştu.

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Eski dostları Çelik, Ercan Saatçi ve Mustafa Ceceli ile çalıştığını belirten İzel, “Müzikten çok uzak kalmışım. Stüdyoya girdiğimde mikrofonu öpüyorum” dedi.

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