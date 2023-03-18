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İzleyenler ikinci kez şoke oldu! Maç öncesi göğüslerini açtılar, maç sonu öpüştüler

18.03.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü dövüş sporu MMA'de geçtiğimiz hafta herkesin konuştuğu bir olay yaşandı. İkişer kişilik takımla mücadele eden 4 kadın sporcu ringe çıkarken, dövüşçüler önce kameralara göğüslerini göstererek izleyenleri şoke etti. Sporcular karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ise izleyenleri ikinci bir şoku yaşattı. İşte detaylar...

İzleyenler ikinci kez şoke oldu! Maç öncesi göğüslerini açtılar, maç sonu öpüştüler

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Clash of the Stars dövüşü, öncesi ve sonrasında yaşananlarla Avrupa basınında geniş yankı buldu. Kadın dövüşçülerin sahne aldığı müsabaka öncesinde iki dövüşçü üzerini çıkartarak soyunurken, izleyenler bir anda şaşkına döndü.

KAMERALARA GÖSTERDİLER

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Üstlerinde bulunan kıyafeti çıkartan ikili soyunarak kameralara poz verirken, o anları izleyen büyük bir şaşkınlık yaşarken, olanlar bununla sınırlı kalmadı. İkişer kişilik takımlarla dövüşen sporcular karşılaşmanın ardından yaptıklarıyla izleyenlere ikinci bir şok yaşattı.

İZLEYENLER İKİNCİ KEZ ŞOKE OLDU

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Karşılaşmanın ardından iki rakip birbirine doğru hareket ederken, kafaları MMA dünyasında görülen geleneksel bir kucaklamasında buluştu. Kızıl saçlı Ryndova, diğer dövüşçüler arasında görülen olağan saldırganlıktan rakibini dudaklarından öperken rakibi de ona aynı şekilde karşılık verdi ve izleyenler ikinci kez şoke oldu.

'KALBİMİZİ ORADA BIRAKTIK'

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Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pedro, Pazartesi günü Instagram'da "Dünden beri çok güçlü duygular içindeyim . 'Kazanmak benim için büyük bir memnuniyet! Hazırlıklara ve maça her şeyimizi verdik. Ve ringde rakibiyle hiç karşılaşmamış biri bunun ne kadar zor olduğunu hayal bile edemez. Çok güçlü bir an! Kalbimizi orada bıraktık. Teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.


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