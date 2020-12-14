İzmir, 4 günde aralık ayı ortalamasının üzerinde yağış aldı

Kente içme suyu sağlayan önemli barajlardan olan Tahtalı Barajındaki kullanılabilir su hacmi, 2 Aralık'taki 101,6 milyon metreküplük seviyesinden 105,6 milyon metreküpe yükseldi.

Kentte 4 günlük sürede en fazla yağış, metrekareye 316,6 kilogramla Urla ilçesinin Uzunkuyu bölgesinde tespit edilirken en düşük rakam ise 80,9 kilogramla Karşıyaka ilçesinde görüldü.

Aralık ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması, 144,3 kilogram olan İzmir'de, 4 günde ortalama metrekareye 194,6 kilogram yağış düşerken, bu ayın ilk 14 gününde de rakam 202,3 kilogram olarak ölçüldü.

Bölgede yağmurun en fazla etkili olduğu İzmir'de ise yağış nedeniyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Ege Bölgesi'nde 4 günde metrekare başına Manisa'ya 122,7, Aydın'a 78,9, Çanakkale'ye 93,8 ve Balıkesir'e 29,6 kilogram yağış düştü.

Yağışın ardından su miktarlarının arttığı gözlenen kentteki diğer barajların doluluk oranı ise Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 33, Güzelhisar'da yüzde 47, Gördes'te yüzde 5, Ürkmez'de ise yüzde 40 olarak ölçüldü.

Bölgede yağışlı havanın etkisini kaybetmesine rağmen bugün kısa süreli yağmur geçişleri beklenirken, yarın ve çarşamba günü ise Balıkesir ve Çanakkale'de hafif yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

- "Yağışlar aldatıcı olmamalı"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurak dönemlerin ardından aşırı yağışlar görülmesinin iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Bir aylık bir sürece yayılması gereken yağmur çok kısa sürede düştü. Bu durum ne yazık ki dört gözle beklediğimiz yağışların afete dönüşmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Son yağışların ardından Tahtalı Barajı’na yaklaşık 7 milyon metreküp su geldiğini Tahtalı'daki seviyenin 50 santimetreye kadar yükseldiğini ifade eden Soyer, şunları kaydetti: