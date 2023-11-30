İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde bir gurup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardın talebinde bulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 47 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yine Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

