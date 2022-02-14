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İzmir açıklarında 588 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

14.02.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizatör oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 588 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durduruldu. Teknedeki 240 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi yakalandı.

Aynı bölgede yolcu motoru içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Yunanistan unsurlarınca uluslararası sularda hareketten sakıt bırakılan yolcu motorundaki 252 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bir yelkenli teknedeki 39 göçmeni de karaya çıkaran ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan başka bir lastik bottaki 28 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Kurtarılan ve yakalanan 588 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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