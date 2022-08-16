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İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 192 göçmen yakalandı

16.08.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili, Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 192 göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 65 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla ilçesi açıklarında ise İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneler içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan 2 yelkenli tekne içerisinde 192 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kurtarılan ve yakalanan 257 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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