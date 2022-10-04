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İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 153 göçmen yakalandı

04.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 153 göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 153 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesinde de yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

- 153 düzensiz göçmen yakalandı

Urla ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik bot ve yelkenli tekne içerisindeki toplam 153 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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