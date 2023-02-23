İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 73 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.