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İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

09.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında 2 hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil güvenlik botu ekibi, durdurdukları iki botta 75 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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